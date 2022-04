Sergio Ramos: “All’inizio l’adattamento al PSG è stato difficile. Ho tanta voglia di tornare in campo”

Sergio Ramos, difensore del PSG, si è raccontato alla tv ufficiale del club parigino. Queste le parole del centrale spagnolo: “All’inizio l’adattamento è stato difficile. Ho passato molti anni in un altro club. Un cambiamento così grande non è stato facile, soprattutto in una città così spettacolare come Parigi. È stato molto difficile per noi trovare una casa. L’adattamento in squadra è stato molto buono e molto veloce perché conoscevo già i giocatori. Alla fine è bello cambiare e valorizzare ciò che hai vissuto. Navas è come mio fratello. Abbiamo avuto una relazione straordinaria e unica al Real Madrid e incontrarlo qui mi ha reso tutto più facile. Ho voglia di tornare in campo per mostrare tutto il calcio mi resta”.

FOTO: Twitter PSG