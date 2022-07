Sergio Oliveira saluta la Roma: “Non dimenticherò mai questo posto speciale e la finale di Tirana”

Sergio Oliveira, con un lungo post su Instagram, ha voluto salutare la Roma, dopo che i 6 mesi di prestito si sono conclusi e il portoghese è ormai in procinto di accasarsi al Galatasaray.

Queste le sue parole: “Tutte le squadre sono uniche, ma alcune hanno un posto speciale nel mio cuore. Vorrei ringraziare la Roma per l’opportunità, per aver fatto parte di un club così grande. Per il privilegio di lavorare a stretto contatto con Jose Mourinho, giocare insieme a giocatori fantastici ed essere assistito da uno staff incredibile, è qualcosa che non dimenticherò mai. Inoltre, un GRANDE grazie a tutti i fan. Sono stati molto appassionati e mi hanno fatto sentire parte della famiglia sin dal primo minuto. Non dimenticheremo mai la finale di Tirana e la festa unica che abbiamo condiviso insieme a Roma. Grazie a tutti! DAJE ROMA!”.

In un post analogo, Oliveira ha salutato anche il Porto, visto che si trasferirà a titolo definitivo al Galatasaray.

