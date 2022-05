Sergio Oliveira: “Non meritiamo di finire ottavi, ci teniamo a vincere stasera”

Intervistato da Dazn prima della gara con il Torino, Sergio Oliveira, centrocampista della Roma ha parlato in vista dell’ultima giornata di campionato.

Queste le sue parole: “Dobbiamo stare tutti concentrati perché non meritiamo di finire la stagione all’ottavo posto. Meritiamo il 5°-6° posto. Io Il mio futuro? Sono tranquillo sempre, sono arrivato a gennaio e ho la coscienza tranquilla. Non penso al futuro, penso alla Roma per arrivare più in alto possibile e poi a vincere la coppa”.

Foto: Twitter Roma