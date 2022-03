Sergio Oliveira: “Il rosso è ingiusto, non ho fatto fallo. L’importante era vincere”

Sergio Oliveira, centrocampista della Roma che ha risolto la gara di Vitesse, ha parlato a Sky della vittoria sugli olandesi.

Queste le sue parole: “E’ stata una gara dura in un campo non in buone condizioni. Tecnicamente non abbiamo fatto una partita bellissima, ma siamo stati squadra, con il giusto atteggiamento. Ci prendiamo la vittoria”.

State crescendo…”Si, lavoriamo per migliorare. Miglioriamo partita dopo partita, l’atteggiamento è giusto, siamo facendo un bel percorso”.

Sul rosso: “Non è stato giusto, al secondo giallo non ho toccato l’avversario, non era fallo. La vittoria è la cosa più importante”.

Foto: Sito Roma