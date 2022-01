Sergio Oliveira atteso a Roma: è l’ora delle visite

Sergio Oliveira alla Roma. Una decisione presa nei giorni, come anticipato da Sportitalia. Domani, in base a quanto raccontato da Gianluigi Longari, il centrocampista classe ‘92 è atteso a Roma per le visite in modo da potersi mettere subito a disposizione di Mourinho che lo ha voluto con forza. Il Porto non avrebbe più potuto trattenerlo. Operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto da circa 15 milioni.

Foto: Twitter Porto