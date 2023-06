Ufficiale: il Cádiz rinnova mister Sergio González sino al 2025

Originalissimo il modo in cui il Cádiz Club de Fútbol ha annunciato il rinnovo di Sergio González come allenatore fino al 2025. Una specie di burla ai tifosi. Prima hanno pubblicato un video col presidente Manuel Vizcaíno, sul proprio account Twitter, che annunciava l’esonero dell’allenatore e, poco dopo, ne hanno caricato un altro in cui hanno ufficializzato il prolungamento del contratto dell’allenatore per altri due anni, fino a giugno 2025. “I soldi non saranno un problema, volevamo salvare la squadra e poi contemplare la nostra continuità”, ha detto l’allenatore alla fine dello scherzo-annuncio. La sequenza dei video era iniziata con il finto comunicato del presidente. “Buongiorno Cadistas, date le speculazioni che ci sono state negli ultimi giorni, devo confermare che Sergio González e il suo staff tecnico non saranno al Cádiz CF la prossima stagione. Vi informeremo più tardi di conseguenza e spero che comprendiate la decisione, “. Pochi minuti dopo, ha annunciato in un altro video: “Firmerà per due, benvenuto a casa tua, mister. Continueremo a crescere”. In un terzo e ultimo video, davanti al suono insistente di un campanello, Sergio compare sorridendo e annuncia: “Tranquilli, il meglio deve ancora venire”.