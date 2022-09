SERGINO DEST, LA FRECCIA AMERICANA DEL MILAN

Sergiño Dest, l’ultimo colpo, a sorpresa, della sessione estiva di calciomercato del Milan. Un colpo inaspettato, nato dall’esigenza di sostituire Alessandro Florenzi dopo l’infortunio con il Sassuolo che lo costringerà a restare ai box.

Dest nasce e gioca principalmente come terzino destro, ma nelle ultime due stagione in Spagna è stato impiegato anche a sinistra o addirittura sempre sulla fascia in posizione più avanzata, caratteristica che potrebbe essere sfruttata anche da Pioli, una volta che avrà conosciuto meglio il giocatore. Terzino dalle spiccate doti tecniche, che fa della propensione offensiva il suo punto di forza. In fase di spinta può essere l’uomo in più, un po’ come lo è spesso Theo Hernandez (con le dovute proporzioni, ovviamente), grazie alle sue frequenti sovrapposizioni e la predisposizione al cross.

Sergiño Gianni Dest è nato ad Almere il 3 novembre 2000, da madre olandese e padre americano. Muove i suoi primi nel calcio nella squadra della sua città natale, l’Almere City. Ma la sua avventura prenderà subito il volo in direzione Olanda. Infatti a soli 12 anni viene prelevato dall’Ajax. Con il club di Amsterdam Sergino ha intrapreso tutta la trafila e si è fatto notare come uno dei migliori prospetti, fino a guadagnarsi un posto in prima squadra in pianta stabile a partire dalla stagione 2019/2020 che, di fatto, è stata poi l’unica giocata tra i professionisti con l’Ajax. In Olanda, tra Eredivisie, Champions e altre competizioni, Dest ha disputato 38 gare condite da 2 gol e ben 6 assist.

Il suo talento non è passato inosservato, l’eco delle sue prestazioni è arrivato fino in Spagna, più precisamente in Catalogna. Infatti, il Barcellona ha sborsato ben 21 milioni di euro per assicurarsi Dest nell’estate 2020. Tante erano le aspettative nei suoi confronti, talmente tante che fu inserita una clausola da ben 400 milioni nel suo contratto.

Il 4 ottobre 2020 arriva il suo esordio in blaugrana, in occasione del pareggio interno per 1-1 contro il Siviglia, diventando così il primo statunitense nella storia del club. Il 24 novembre seguente, realizza il suo primo gol nella vittoria per 4-0 sul campo della Dinamo Kiev, nella fase a gironi di UEFA Champions League. Il 21 marzo 2021, invece, segna la sua prima doppietta in Liga, nella vittoria per 6-1 sul campo della Real Sociedad. Terminerà la stagione con 41 presenze, 3 gol e 1 assist. 31 presenze e 3 gol.

Nella stagione successiva, con l’arrivo di Xavi sulla panchina dei blaugrana, lo spazio per Dest diminuisce, anche a causa del ritorno di Dani Alves (suo idolo) e del cambio di ruolo di Óscar Mingueza. Nonostante l’impiego ridotto, Dest riuscirà comunque a lasciare il segno con 31 presenze e 3 gol.

Adesso lo aspetta una nuova avventura in rossonero, Maldini e Massara hanno creduto in lui e lo hanno regalato a mister Stefano Pioli garantendogli un’alternativa di assoluto affidamento a Davide Calabria. L’ultimo terzino arrivato dalla Spagna in rossonero sta facendo le fortune del Milan: chissà se Dest non intraprenderà lo stesso percorso sulla corsia di destra…

Foto: Instagram Milan