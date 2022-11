Serginho: “Theo può diventare il terzino sinistro più forte del mondo”

L’ex stella rossonera, Serginho, tramite il canale MilanTV ha parlato del fuoriclasse francese Theo Hernandez. Di seguito le sue parole di stima: ” Theo è un giocatore molto offensivo ed ha tutto per diventare il terzino sinistro più forte del mondo. Come calciatore è diverso da me, lui cerca spesso di arrivare al tiro, mentre io scattavo sempre in profondità per arrivare sul fondo e crossare. Sta crescendo a dismisura anno dopo anno.”

Foto: Twitter personale