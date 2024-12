Serginho: “Emerson Royal ha qualità, bisogna avere pazienza. Il Milan non ha ancora trovato il suo equilibrio”

L’ex terzino del Milan, il brasiliano Serginho, ha partecipato a un evento per i 125 anni del club rossonero. Occasione per parlare, con i media presenti, del momento in casa rossonera.

Queste le sue parole: “Il Milan non ha ancora trovato il suo equilibrio, nelle poche partite finora hanno fatto molti alti e bassi. Vinci a Madrid e subito dopo pareggi a Cagliari… La squadra cerca ancora il suo miglior momento, è ancora presto, anche l’allenatore è arrivato da poco e cerca la sua filosofia”.

E dove può arrivare? Replica così il brasiliano: “Spero fino in fondo, da grande tifoso”.

Che ne pensa di Emerson Royal? “Per un terzino brasiliano giocare al Milan è sempre una grande responsabilità. Sta cercando ancora di capire come si gioca nel calcio italiano e gli serve tempo. Ha qualità, ma bisogna avere pazienza”.

Foto: Instagram Serginho