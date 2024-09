Sergi Roberto: “Fabregas? Vuole giocare sempre in avanti. Sono pronto per la sfida contro il Bologna”

Nel corso dell’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, l’esterno del Como Sergi Roberto ha parlato di Cesc Fabregas da giocatore: “Era molto intelligente, lo sanno tutti, ma quello che ho sempre ammirato di lui era la qualità dei suoi assist e il modo in cui si muoveva e si inseriva in area partendo dal centrocampo. Come tecnico è molto esigente, vuole dominare la partita, avere sempre il possesso e giocare in avanti, come faceva lui in campo”. Sabato prossimo il Como debutterà in stagione davanti al proprio pubblico al “Sinigaglia” e il difensore potrebbe partire dal primo minuto: “Sarà un giorno molto emozionante per il club e per i tifosi: giocare in Serie A dopo 21 anni nel nostro stadio sarà indimenticabile e speriamo di poter regalare una vittoria. Io pronto? Sì, dopo due settimane di allenamenti in gruppo, ormai ci sono”. Sulla Serie A: “E’ tosta. E’ vero che contro la Juve non abbiamo fatto la nostra miglior partita, ma molti dei nuovi arrivati non erano ancora pronti. Credo che nelle ultime due gare si sia visto un miglioramento e onestamente credo che avremmo meritato di vincerle entrambe. E’ solo una questione di tempo, continuiamo a lavorare sodo e a conoscerci sul campo e sono sicuro che questa sarà un’ottima stagione”.

Foto: Instagram Sergi Roberto