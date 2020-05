Sergi Roberto: “E’ molto strano giocare senza tifosi, ma daremo il 100% per vincere tutte le competizioni”

Intervistato dai canali ufficiali del club, Sergi Roberto, terzino del Barcellona, ha parlato della ripresa del campionato: “Abbiamo già giocato senza un tifosi, è molto strano e ci costa molto. Personalmente non ho ancora in mente l’idea che giocheremo in questo modo. Ora la Bundesliga inizierà e penso che dipenderà tutto da come vada lei. Nonostante giocheremo senza pubblico, daremo il cento per cento come sempre. Anche se lo stadio non è pieno, sappiamo che la gente guarderà le partite da casa in televisione per sostenerci. I nostri tifosi devono stare tranquilli, cercheremo di vincere tutti i titoli possibili.”

Foto: beIN Sports