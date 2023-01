Sergi Roberto sul suo futuro: “La mia voglia di continuare è la stessa, ma non abbiamo ancora parlato”

Sergi Roberto, difensore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa sul match di Supercoppa spagnola in programma domani sera tra i blaugrana ed il Betis. Il calciatore inoltre, ha speso qualche parola sul suo futuro: “Non c’è niente di nuovo. Tutto rimane uguale. La mia voglia di continuare è la stessa, ma non abbiamo ancora parlato. Sono tranquillo. Sono sicuro che tra giorni, settimane o il prossimo mese parleremo”.

Foto: Instagram Sergi Roberto