Sergi Barjuan: “Il Barça ha l’obbligo di vincere, solo così si ottiene il rispetto”

Sergi Barjuan, tecnico ad interim del Barcellona, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro la Dinamo Kiev: “Il Barça ha l’obbligo di vincere sempre. Possiamo farci rispettare solo vincendo. Serve una scossa e una vittoria ci darebbe una grande gioia”.

Sugli impegni ravvicinati:

“Ho poco tempo a disposizione, ma l’obbligo è ottenere il massimo da tutti”.

Sull’esordio in Champions:

“È per me un onore, se chiedeste a mille allenatori se vorrebbero essere al mio posto risponderebbero tutti di sì”.