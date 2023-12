Serena: “Sarà una bella partita, Zirkzee è speciale”

Intervistato dal Corriere di Bologna, Aldo Serena, ex Inter tra le altre, si è pronunciato sull’impegno dei nerazzurri di questa sera contro il Bologna, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: “Sarà una partita interessante, molto bella. Sicuramente un match speciale per Thiago Motta, che con l’Inter ha vinto tutto, è la squadra dove si è affermato. Sta facendo un grandissimo lavoro, non mi stupisce che le grandi squadre lo cerchino.”

Da ex attaccante, Serena ha voluto dare un parere su Joshua Zirkzee: “A volte per fare lo step in più serve guardare anche ai numeri e un attaccante può fare bene tante cose ma poi deve anche segnare. Zirkzee ha iniziato a farlo ed è già a 7 gol. Resta comunque un giocatore speciale”

Foto: Twitter Serena