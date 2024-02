Serena: “Molto contento che Piccini sia tornato. Allo Spezia mi colpì la sua forza fisica”

Il tecnico dello Spezia, Michele Serena, ha commentato così il ritorno del difensore 31enne Cristiano Piccini in Italia nel club genoano:

“Sono molto contento che possa tornare in Italia dopo diversi anni all’estero. Allo Spezia arrivò molto giovane dalla Carrarese, mi colpì subito per la grande gamba, un’impressionante forza fisica, grande facilità di corsa anche palla al piede, la progressione rientra tra le sue migliori qualità. Un infortunio serio lo ha condizionato ma è riuscito ad indossare maglie di club europei di un certo livello come Valencia, Betis e Sporting Lisbona ed è arrivato nel giro della Nazionale nella gestione Roberto Mancini. È partito molto giovane dall’Italia, negli anni all’estero è maturato, ha vissuto esperienze diverse costruendo un bagaglio internazionale di un certo spessore. Se sta bene può essere molto utile alla Sampdoria, in carriera anche io ho avuto alcuni infortuni e quando si sta fuori inevitabilmente qualcosa si lascia per strada. Il fatto che abbia giocato con una certa continuità nelle ultime stagioni testimonia la bontà dell’operazione realizzata dalla Sampdoria”.

Foto: Instagram Piccini