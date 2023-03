Serbia Under 21-Italia Under 21: le formazioni ufficiali

Alle 18 amichevole per gli Azzurrini dell’Italia Under 21 in casa della Serbia.

Queste le formazioni ufficiali:

SERBIA (4-2-3-1): F. Stankovic; Rogan, Drezgevic, Duric, Petkovic; Mladinovic, N. Stankovic; Micic, Lucic, Mitrovic; Raktov. CT Stevanovic

ITALIA (3-5-2): Caprile; Carboni, Viti, Ruggeri; Pierozzi, Zapelli, Esposito, Casadei, Gallo; Baldanzi, Mulattieri. CT Nicolato

Foto: sito FIGC