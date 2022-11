Serbia, problemi muscolari per Kostic. In dubbio per il Brasile

Problemi in casa Serbia e Juve, l’esterno Filip Kostic è in dubbio per la partita contro il Brasile per problemi muscolari. A confermarlo è lo stesso allenatore serbo. Di seguito le sue parole: ” Kostic ha problemi muscolari ed è in dubbio per la partita contro il Brasile. Voglio essere molto onesto, non ho nulla da nascondere:”

Foto: Sito Juventus