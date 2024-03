Serbia, i convocati di Stojkovic per le amichevoli con Russia e Cipro: 7 sono della Serie A

Dragan Stojkovic, commissario tecnico della Serbia, ha diramato poco fa la lista ufficiale dei convocati in vista della doppia amichevole contro la Russia, il 21 marzo, e contro Cipro, il 25. Come al solito tanti i calciatori della nostra Serie A presenti, come Vanja Milinkovic-Savic, Svilar, Milenkovic, Samardzic, Kostic, Vlahovic e Jovic.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: V. Milinkovic-Savic, Rajkovic, Petrovic, Svilar.

Difensori: Ni. Milenkovic, Masovic, Simic, Erakovic, Gajic, Nastasic, Pavlovic, Babic, Terzic.

Centrocampisti: Lukic, Ne. Maksimovic, S. Milinkovic-Savic, Zdjelar, Mijailovic, Zivkovic, Gacinovic, Tadic, Samardzic, Bazdar, Kostic, Mladenovic.

Attaccanti: Mitrovic, Vlahovic, Jovic, Ratkov

