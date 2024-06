Serbia: Europei già finiti per Kostic. L’esito degli esami

Dopo Vlasic un altro Serie A dovrà lasciare prematuramente l’Europeo: si tratta di Filip Kostic, esterno della Juventus e della Nazionale serba. Del resto l’infortunio si era rivelato serio fin da subito con l’esterno che ha lasciato il campo di gioco in lacrime nel corso del primo tempo della gara tra Serbia e Inghilterra. Infatti gli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata odierna hanno infatti evidenziato una lesione o meglio un danneggiamento del comparto legamentoso del ginocchio. Come riporta MozzartSport la natura dell’infortunio è tale da richiedere una pausa di due settimane. “Il giocatore resterà quindi in Germania per altri due giorni, guarderà la partita con la Slovenia e poi lascerà il ritiro” queste le parole del portavoce della Serbia dopo un confronto con i medici.

Foto: instagram Kostic