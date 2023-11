Serbia a Euro 2024. Mitrovic: “Abbiamo dimostrato che possiamo raggiungere obiettivi importanti”

La Serbia si qualifica a Euro 2024, con il 2-2 contro la Bulgaria.

L’attaccante, Aleksandar Mitrović, ha così parlato a fine gara: “La cosa più importante è che abbiamo raggiunto il nostro obiettivo. È una bellissima giornata, una bellissima serata. Per me questo è, insieme alla partita in Portogallo del 2022, il momento più bello vissuto in Nazionale. Questa generazione ha dimostrato di che pasta è fatta. Abbiamo affrontato molte sfide e dimostrato che possiamo raggiungere l’obiettivo che ci eravamo prefissati. Abbiamo vissuto tre momenti bellissimi: andare ai Mondiali, andare agli Europei e il primo posto nella UEFA Nations League”.

Foto: twitter Serbia