Serata storta per Kean: due gol annullati dal Var, l’ammonizione e il cambio indigesto

Moise Kean è stato protagonista della sfida della Juventus contro l’Hellas Verona. Il centravanti aveva trovato per due volte la via del gol, salvo poi vedersi annullare le reti dopo i check del Var. Uno per un fuorigioco millimetrico – di un tacchetto per la precisione – e uno per una manata involontaria su Faraoni. Dopo la seconda rete annullata, il centravanti è apparso molto nervoso tanto da ricevere un cartellino giallo per proteste. Un gesto che non è passato inosservato a Massimiliano Allegri che ha così deciso di optare per la sostituzione. E l’attaccante classe 2000 non l’ha presa bene. “Ma perché, ma perché?!”, ha mormorato all’uscita dal campo, prendendo direttamente la via degli spogliatoi.

Foto: Instagram Juventus