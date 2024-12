Serata no per Manuel Neuer: prima espulsione in carriera ed ennesima eliminazione dalla Coppa

Per la quinta stagione consecutiva, il Bayern Monaco non parteciperà ad una finale di Coppa di Germania, che in questa stagione sarà in scena a Berlino. Negli ottavi di finale contro i campioni in carica del Bayer Leverkusen, la squadra di Vincent Kompany è caduta per 0-1, dopo un gol di Nathan Tella al 69° minuto. Ma protagonista in negativo della serata è stato Manuel Neuer, che al 17′ si è fatto espellere con un intervento in ritardo su Frimpong. Primo rosso per il portiere tedesco, che dopo 924 partite (tra squadre di club e Nazionale) è stato costretto ad avvertire la sensazione di dover lasciare in 10 la propria squadra, a 38 anni. Altra enorme delusione per la squadra di Monaco, che l’anno scorso ha dovuto mandar giù eliminazione contro il Saarbrücken (terza divisione).

Foto: Instagram Neuer