Serata magica per Kane: diventa il miglior marcatore della storia dell’Inghilterra

Serata storica per l’Inghilterra, che sta vincendo 2-0 al Maradona contro l’Italia. Serata storica anche per il suo capitano Harry Kane, autore del 2-0 su calcio di rigore.

La rete del raddoppio al 44′, è storica. E’ la numero 54 per il bomber del Tottenham che diventa il miglior marcatore di tutti i tempi con la Nazionale dei Tre Leoni.

Superato Wayne Rooney, che aveva eguagliato ai Mondiali, con il rigore contro la Francia ai quarti di finale di Qatar 2022. Ricordiano che Kane ebbe un altro rigore, per segnare il 2-2, a pochi minuti dalla fine per portare gli inglesi ai supplementari e avrebbe potuto superare Rooney già in quella occasione.

Occasione che è arrivata questa sera al Maradona e stavolta Kane non ha tremato.

Foto: twitter Euro 2020