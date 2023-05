Serata da dimenticare per Zaniolo: entra in campo e viene espulso dopo 6 minuti

Sei minuti, rosso diretto e scenata al momento dell’uscita dal campo. Serata storta per Nicolò Zaniolo, entrato al 69′ di Istanbulspor-Galatasaray ed espulso già al 75 a causa di un duro intervento a gamba alta su un avversario. L’arbitro aveva mostrato in un primo momento il cartellino giallo, ma dopo aver rivisto le immagini al Var ha deciso di espellere il giocatore con il rosso. Il Galatasaray, che era in vantaggio 1-0 grazie al gol di Icardi dal dischetto, ha dovuto giocare gli ultimi minuti di gioco in inferiorità numerica.

Foto: Twitter ufficiale Galatasaray