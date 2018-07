Luigi Sepe è un nuovo portiere del Parma. Il portiere classe 1991 ha scritto su Instagram un post di saluto al Napoli: “Adesso inizia una nuova avventura per me. Ringrazio il Parma per questa possibilità e ringrazio il Napoli per avermi dato la possibilità di iniziare questa nuova esperienza”.

Foto: sito ufficiale Napoli