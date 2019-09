Sepe ha le idee chiare: “Nazionale e salvezza con il Parma”

Luigi Sepe, portiere del Parma, ha parlato a margine di un evento pubblico dichiarando i suoi obiettivi: “Nazionale? Questa stagione sarà importante per mettermi in mostra e per raggiungere gli obiettivi con il Parma. Nella prossima stagione dobbiamo giocare ancora in Serie A. Io cerco sempre di fare il massimo, a volte ci si riesce e a volte no. L’attaccamento a questa maglia c’è sempre stato, capitano partite storte ma la voglia di fare bene per il Parma c’è sempre stata”.

Foto: Parma Twitter