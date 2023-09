Sepe: “Felice di essere alla Lazio. Mi troverò bene, so come lavora Sarri”

Luigi Sepe, nuovo portiere della Lazio, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club biancoceleste: “Sono molto felice di essere alla Lazio. Penso di poter essere d’aiuto alla squadra visto che conosco Provedel e soprattutto so bene il modulo del mister e so come lavora. Potrò dare una grossa mano anche negli allenamenti. Sarri lo conosco da tanto tempo, posso dire che non è mai cambiato. È maniacale nei dettagli, cura qualunque cosa in campo. Ivan l’ho incontrato qualche anno fa, oggi è un portiere maturato, è diventato davvero fortissimo. È la Lazio che mi aspettavo, con grandi giocatori, mentalità da top club e molto unita. Il numero 33? Mi è sempre piaciuto, l’ho avuto nella prima esperienza al Lanciano. Metto la L con il puntino prima del cognome perché altrimenti ci sarebbe troppo spazio sulla maglietta”.

Foto: Instagram personale