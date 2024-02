Luigi Sepe cambia agente. Il portiere della Lazio lo ha comunicato attraverso i suoi profili social:

“Dopo oltre 10 anni di collaborazione, di traversie e vittorie, si chiude il mio rapporto con la MARAT football. Ci tengo a ringraziare tutto lo staff per quanto fatto per me e Mario Giuffredi di cui resta invariato l’affetto e la stima”.

Foto: Twitter Parma