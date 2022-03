Seoane: “La parata di Hradecky è una chiave della partita. Avremmo preso il 4-1 e si sarebbe messa malissimo”

Gerardo Seoane, tecnico del Bayer Leverkusen, ai microfoni di Sky Sport ha parlato dopo la sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “La parata di Hradecky è un’azione chiave della partita, ci ha tenuto in partita. Avremmo preso il 4-1 e si sarebbe messa malissimo. L’Atalanta ci ha messo spesso in difficoltà con le loro punte che non ci davano riferimenti. Al ritorno sarà una partita bella da vedere con due squadre che vogliono andare avanti, senza la regola del gol fuori casa le squadre vogliono sempre attaccare e ci basta un gol per pareggiare i conti”.

Su Schick: “E’ un giocatore insostituibile, è un giocatore completo mentre Alario è un giocatore di area di rigore. Non siamo stati capaci di farlo rendere al meglio, Patrik è più dinamico e ci manca”.

Su Florian Wirtz: “Noi vogliamo tenere la grande parte di questa squadra, penso che il Leverkusen è una realtà ottima per i giovani. E’ stato marcato a uomo da De Roon, ha appena fatto diciotto anni e in tutti i gol ci mette lo zampino”.