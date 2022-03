Seoane: “Eliminati per i primi quaranta minuti dell’andata, oggi poco efficaci”

Profonda delusione in casa Bayer Leverkusen dopo l’eliminazione dall’Europa League maturata per mano di un’Atalanta corsara in Germania grazie a una rete di Jeremie Boga, che ha regalato lo 0-1 valevole per blindare una qualificazione che in ogni caso sarebbe stata in cassaforte anche con un pari.

Intervenuto in conferenza stampa dopo l’incontro, il tecnico dei tedeschi Gerardo Seoane ha detto la sua sulla gara: “Congratulazioni all’Atalanta, oggi a lungo abbiamo espresso un buon gioco pur restando solidi dietro, ma loro hanno difeso bene. Siamo stati eliminati a causa dei primi quaranta minuti della gara di Bergamo e della poca efficacia mostrata in questa partita, abbiamo creato tanto senza riuscire a segnare”.

Foto: Twitter Bayer Leverkusen