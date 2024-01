Sentenza Vlahovic (doppietta) e Bremer: 3-0 Juve a Lecce e vetta in solitudine

La Juve vince 3-0 contro il Lecce al Via del Mare e si prende la vetta della classifica. Il primo squillo è arrivato da una girata di Krstovic dal limite dell’area, ma la conclusione è terminata di poco fuori. Qualche minuto più tardi l’attaccante montenegrino ha salvato un colpo di testa di McKennie anticipando sulla linea Danilo, pronto a ribadire in rete. La situazione pericolosa scaturita da calcio d’angolo ha dato in pizzico di fiducia alla Juventus, a un passo dal gol del vantaggio con la grande botta di prima intenzione di Kostic. Il Lecce gioca con caratto, ma è all’ora di gioco è ancora una volta decisivo Dusan Vlahovic, il serbo è stato abile a girare in porta un cross di Cambiaso dopo una conclusione di Yildiz. Nulla da fare per Falcone. Nove minuti dopo è ancora il centravanti serbo a trovare la via del gol: cross di Kostic sul secondo palo, colpo di testa di McKennie e deviazione di punta di Dusan Vlahovic. Il punto esclamativo bianconero lo firma Bremer all’85’ con un grande colpo di testa. La Juventus passa così 3-0 al Via del Mare e si prende la vetta della classifica, superando l’Inter (con una partita in meno). Ricordiamo che i nerazzurri hanno una partita in meno rispetto ai bianconeri in quanto impegnati in Supercoppa Italiana e recupereranno il 28 febbraio la sfida di campionato contro l’Atalanta.

Foto; Instagram Juventus