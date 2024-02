Sentenza Rodri: con lui in campo il Manchester City non perde da un anno

Tottenham-Manchester City 1-0 del 5 febbraio 2023: è questa l’ultima sconfitta del Manchester City con Rodri in campo, decisa da una rete del solito Harry Kane. Da quel momento 42 vittorie e 10 pareggi in 52 partite, ma soprattutto 5 trofei vinti: Premier League, Champions League, FA Cup, Supercoppa Europea e Mondiale per club FIFA. Con la vittoria per 3-1 sul campo del Brentford, l’anno da imbattuto è completato.

Foto: Instagram Manchester City