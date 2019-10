Sensi: “Stasera conta solo vincere. San Siro sarà il dodicesimo uomo”

Stefano Sensi, centrocampista nerazzurro, è intervenuto ai microfoni di Inter Tv a pochi minuti dalla sfida contro la Juve. Queste le sue parole: “San Siro sarà il dodicesimo uomo per una partita molto sentita e molto importante. Per noi lo sono tutte, ma forse questa ha qualcosa in più: non conterà nulla, solo vincere. A Barcellona abbiamo fatto un’ottima prestazione, lavoriamo per farci trovare pronti sempre. Stasera sarà fondamentale soprattutto la mentalità. Ogni partita è uno step in più, farlo contro la Juventus ti dà quel qualcosa in più”.

Foto: Twitter ufficiale Inter