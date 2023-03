Sensi risponde a Verdi: Hellas Verona e Monza si dividono la posta in palio(1-1)

Termina in parità al Bentegodi la sfida tra Hellas Verona e Monza: 1-1, Sensi risponde alla rete di Verdi. Dopo un primo tempo complicato, la gara si accende nella ripresa . Il Verona passa in vantaggio al 51′ grazie a un gran gol di Simone Verdi che rientra e calcia sul primo palo, Di Gregorio la tocca ma non può farci nulla. Ma sono bastati quattro minuti al Monza per pareggiare i conti: assist perfetto di Carlos Augusto, Sensi arrivato da dietro ha superato Montipò da dentro l’area piccola. Il centrocampista torna al gol dopo cinque mesi. I brianzoli trovano anche il gol del raddoppio al 61′ con Gianluca Caprari, ma dopo la revisione del VAR, l’arbitro Piccinini annulla la rete al fantasista italiano a causa della posizione in fuorigioco di Andrea Petagna. Termina così 1-1, si complica la corsa salvezza per gli uomini di Zaffaroni: lo Spezia, adesso, è a cinque punti di distanza. Il Monza, invece, sale a quota 33 punti.

Foto: Instagram Monza