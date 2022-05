Sensi, piccola lesione all’adduttore della coscia destra: il comunicato

A pochi giorni dalla sfida contro la Lazio, non arrivano buone notizie per Marco Giampaolo. Stefano Sensi che ha saltato l’ultimo allenamento, ha riscontrato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra. A riportarlo è la Sampdoria mediante un comunicato che recita: “Stefano Sensi si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una piccola lesione all’adduttore della coscia destra soltanto terapie e fisioterapie per il centrocampista”

FOTO: sensi_foto_twitter_sampdoria