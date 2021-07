Sensi: “Nel gruppo c’è entusiasmo. Il nostro obiettivo sarà difendere lo scudetto”

Stefano Sensi, centrocampista dell’Inter, è intervenuto ai canali ufficiali del club neroazzurro per analizzare queste prime settimane di ritiro agli ordini di mister Simone Inzaghi. “Sta andando tutto bene: c’è entusiasmo. Stiamo lavorando per prepararci al meglio per una stagione competitiva: le squadre si sono rinforzate. Ma noi dobbiamo pensare a noi e con il lavoro fare grandi cose. Obiettivo? Sarà quello di difendere lo Scudetto con le unghie e con i denti: c’è entusiasmo e voglia di lavorare, è un buon punto di partenza”.

FOTO: Twitter Inter