Stefano Sensi non riuscirà a recuperare per la gara di domani contro la Repubblica Ceca. Ma non lo farà neppure per gli Europei. Il centrocampista dell’Inter, ha riportato nell’allenamento odierno un risentimento muscolare agli adduttori che lo costringerà a lasciare il ritiro degli azzurri.

Le condizioni del giocatore sono state valutate dallo staff medico della nazionale e difficilmente il classe 1995 riuscirebbe a rendersi disponibile nella prima parte della competizione, dunque Mancini è costretto al cambio: dal posto di Sensi verrà convocato Matteo Pessina. Foto: Twitter VivoAzzurro