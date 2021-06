Sensi, la fidanzata risponde alle offese: “La gente è cattiva, irrispettosa e maleducata”

Giulia Amodio, fidanzata del centrocampista Stefano Sensi, attraverso una Instagram Stories, ha scritto un messaggio rivolte a tutti gli haters che hanno attaccato Sensi dopo l’infortunio subito con conseguente esclusione per i prossimi Europei. “È davvero difficile riuscire a capacitarsi di come faccia certa gente ad essere così stupida, maleducata, insensibile, cattiva, irrispettosa, incredibilmente ignorante allo stesso tempo. Una cosa me la auguro, che riceviate lo stesso trattamento al quadrato (non per altro ma perché possiate rendervi conto di quanto siete incredibilmente stupidi)”.

FOTO: Twitter Inter