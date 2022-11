Sensi ko, uscito in lacrime da Monza-Verona. Palladino: “Gli è rimasta la caviglia sotto. Speriamo non sia nulla di grave”

Raffaele Palladino, tecnico del Monza, in conferenza stampa ha commentato il successo sul Verona e ha analizzato l’infortunio di Sensi, uscito in lacrime dalla gara.

Queste le sue parole: “Purtroppo ha avuto questo scontro in campo, gli è rimasta la caviglia sotto, ho visto la scena, si è spaventato tantissimo. Adesso faremo le valutazioni del caso, ci auguriamo che non sia una cosa grave. Sicuramente non è una sciocchezza, ma ci penseranno gli addetti ai lavori”.

Foto: twitter Monza