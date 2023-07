Sensi, il sondaggio del Real Betis è di quasi due settimane fa

Il futuro di Stefano Sensi non sarà al Monza. Dopo la stagione passata con il club brianzolo, il centrocampista italiano inizierà la prossima stagione ad Appiano Gentile con la maglia dell’Inter in attesa di conoscere la prossima destinazione. E stando quanto riportato da FcInternews il 1 luglio, il Real Betis si sarebbe mosso per il centrocampista italiano chiedendo informazioni al club nerazzurro. Solo un sondaggio da parte degli spagnoli che, al momento, sono impegnati sul fronte uscite.

Foto: Instagram Sensi