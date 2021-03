Sensi e Immobile (rigore) regalano il punteggio pieno all’Italia: 2-0 alla Lituania

All’LFF Stadium di Vilnius si sfidano Lituania e Italia, gara valida per la terza giornata delle Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

E’ Lorenzo Pellegrini il più attivo degli Azzurri nei primi 15′, due conclusioni in avvio e un cartellino giallo rimediato dal mediano della Roma. Nella fase centrale del primo tempo è El Shaarawy a cercare la rete in due occasioni, ammoniti anche Simkus e Pessina. Un’uscita maldestra di Donnarumma allarma i suoi ma il portiere del Milan se la cava.

Al 41′ Emerson con un bel tiro dalla distanza impegna Svedkauskas, il portiere lituano con un’ottima parata devia in corner. Termina a reti bianche la prima metà di gara con gli Azzurri sempre con il pallino del gioco in mano. In avvio di ripresa la squadra di Mancini la sblocca: al 48′Locatelli appoggia un buon pallone per Sensi, il numero 12 calcia da fuori area e segna grazie ad un intervento goffo di Svedkauskas.

Si susseguono le chance per il raddoppio, Bernardeschi, Pessina ed Immobile prima, Locatelli e ancora l’attaccante della Lazio poi, ma l’estremo difensore lituano si fa trovare presente.

Immobile sfiora nuovaente il gol con un colpo di testa che esce di pochissimo sul palo alla sinistra di Svedkauskas, poi Donnarumma salva i suoi al 73′ su Eliosius.

Nel finale ancora una volta il portiere lituano protagonista, l’ennesimo intervento sul numero 17 e poi su Locatelli, ma il raddoppio arriva all’ultimo respiro, con un rigore fischiato al 93′: Immobile non sbaglia. 2-0 meritato dalla squadra di Mancini che chiude a punteggio pieno dopo i primi tre appuntamenti del suo girone.

Foto: Twitter Vivo Azzurro