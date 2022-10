Sensi: “Il Monza è la scelta migliore che potessi prendere. È il momento più sereno della mia carriera”

Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, Stefano Sensi ha parlato della sua avventura al Monza: “E’ il momento più sereno della mia carriera? Sì, perché sto giocando ed è la cosa principale visto quello che ho passato. Monza è stata la decisione migliore che potessi prendere. Qui ti danno la spinta giusta, a ogni livello: da Silvio Berlusconi e Adriano Galliani che si mettono al nostro livello e ti fanno sentire in famiglia fino a tutti coloro che lavorano per la società“. Poi ha proseguito parlando del suo rapporto con il tecnico Raffaele Palladino: “In maniera molto diretta, è stato chiaro nello spiegarci che cosa volesse vedere in campo. Bravi noi a trasformarlo nella pratica. Non era facile né per lui né per noi. Eravamo un po’ abbattuti, abbiamo reagito con più intensità in allenamento. L’importante è che ci sia sempre la prestazione e lo spirito giusto. Senza prestazione alla lunga perdi“.

Foto: Instagram Sensi