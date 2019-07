Sensi è arrivato a Milano: domani le visite con l’Inter

Nessuna sorpresa. Stefano Sensi sarà molto presto un nuovo centrocampista dell’Inter. Operazione da 25 milioni, con prestito oneroso e circa 20 milioni per il riscatto, il giovane Marco Sala (che probabilmente il Sassuolo girerà in prestito) nell’affare. Intanto, pochi minuti fa lo stesso Sensi è arrivato a Milano: domani sono in programma le visite mediche per conto dell‘Inter, ultimo passaggio burocratico prima della firma e dell’annuncio ufficiale.

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro