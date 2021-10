Sensi: “Dobbiamo dare continuità. La squadra viene prima dell’individuo”

Nel pre partita che porta alla partita tra Inter e Udinese, Stefano Sensi ha parlato ai microfoni di Dazn. Il centrocampista nerazzurro ha analizzato la partita: “Il match di oggi è troppo importante per noi per dare continuità, sarà dura contro una squadra forte come l’Udinese. Conterà molto l’atteggiamento. La mia condizione? Sto bene, sono a disposizione della squadra e io cerco di farmi trovare pronto. Siamo un grande gruppo, la squadra è cosa più importante: è lei che vince, non l’individuo“.

Foto: Instagram personale Sensi