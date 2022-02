Sensi: “Debutto stupendo. Spero che sia una nuova rampa di lancio”

Stefano Sensi, centrocampista della Sampdoria, ai microfoni di DAZN dopo l’esordio con gol contro il Sassuolo, sua ex squadra.

Queste le sue parole: “E’ stato un debutto bellissimo, sono molto contento per il gol che mi mancava ma soprattutto per la vittoria. Abbiamo lavorato bene per tutta la settimana. Abbiamo messo insieme le idee del mister, mi ha detto la sua idea ed è stato importante il carattere che abbiamo messo. Conosco Caputo, abbiamo la stessa filosofia di calcio ed è facile trovarci”.

Mancini ha dato una mano per scegliere la Sampdoria, vuoi metterti in mostra per la Nazionale?

“Si certo, la cosa principale però è la salvezza. Ho voluto fortemente venire qui, questa è una rampa di rilancio”.

Foto: Twitter Sampdoria