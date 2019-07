Sensi: “Abbiamo subito provato a portare in campo i concetti del mister”

Debutto con gol per Stefano Sensi, il nuovo centrocampista nerazzurro che ha parlato ai microfoni di InterTV dopo la vittoria per 2-1 contro il Lugano. Queste le sue parole: “Abbiamo fatto una buona prestazione e non era facile, visto che davanti a noi c’era un avversario organizzato. Siamo soddisfatti perché abbiamo cercato di portare in campo i concetti del mister. Trovare il gol è sempre importante. Abbiamo provato a mettere fin dal primo giorno l’intensità che poi porteremo durante il campionato. Dobbiamo stare concentrati: se hai una graduazione costante del lavoro, poi te lo porti dietro. Cercheremo di fare una buona stagione, daremo il massimo. Personalmente, Conte è una grande motivazione: è un allenatore vincente, che ti permette di trovarti a tuo agio in campo. Questa è la motivazione che mi porta a dare il meglio di me, giorno dopo giorno. Adesso ci prepariamo mentalmente per la prossima tournée: affronteremo delle squadre forti, ma ci prepareremo al meglio”.