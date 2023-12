Senegal, lo staff di Cissè batte cassa. Il CT senza stipendio da 6 mesi

Il Senegal, Nazionale vincitrice dell’ultima Coppa d’Africa, ha una grana all’interno del corpo staff. Il ct Aliou Cissé dopo un argento (2019) e un oro (2022) in Coppa d’Africa, ha annunciato di non essere stato pagato dalla Federcalcio senegalese negli ultimi mesi, né lui né i componenti del suo staff. Secondo RMC Sport, l’ingaggio di Aliou Cissé sarebbe di 360 mila euro l’anno, 30.000 al mese e, pertanto, il ct del Senegal avrebbe un ammanco di 180 mila euro.

Il tecnico ha detto che rispetterà l’accordo con la Nazionale, ma dopo la coppa d’Africa, se le cose non saranno chiarite, andrà via e chiederà un risarcimento per vie legali.

Foto: twitter Senegal