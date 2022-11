Senegal, i convocati per il Mondiale. C’è Sadio Mané. Due i chiamati dalla Serie A: Ballo-Touré e Dia

Aliou Cisse CT del Senegal, ha diramato la lista dei convocati per il Mondiale in Qatar. C’è anche la stella, Sadio Mané. L’attaccante del Bayern, nonostante un infortunio, sarà della competizione, con Cissé che ha deciso di inserirlo nella lista dei 26 del Senegal, nonostante probabilmente potrà recuperare solo per la terza sfida del girone.à

Questa la lista completa:

Portieri: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (Queen’s Park Rangers).

Difensori: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Pape Abou Cissé (Olympiacos), Abdou Diallo (Lipsia), Fode Ballo-Touré (Milan), Youssouf Sabaly (Betis), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens).

Centrocampisti: Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Marsiglia), Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gueye (Everton), Moustapha Name (Pafos), Loum Ndiaye (Reading), Krepin Diatta (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano)

Attaccanti: Sadio Mané (Bayern Monaco), Ismalia Sarr (Watford), Bamba Dieng (Marsiglia), Boulaye Dia (Salernitana), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Nicolas Jackson (Villarreal).

Foto: twitter Bayern