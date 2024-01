Alle 18.00 scenderanno in campo Senegal e Camerun per la seconda giornata della fase a gironi del Gruppo C della Coppa D’Africa. Di seguito le scelte iniziali dei due commissari tecnici.

SENEGAL (4-3-3): Mendy; Jakobs, A.Diallo, Koulibaly, Diatta; Gueye, P.M.Sarr, L.Camara; Mane, H.Diallo, I.Sarr.

CAMERUN (4-3-3): Onana; Tolo, Wooh, Castelletto, Tchato; Anguissa, Kemen, Neyou; Koudou, Ngamaleu, Magri.

Foto: Instagram Senegal