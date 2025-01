Sempre più Napoli, sempre più Conte: Lukaku sbanca Bergamo (3-2)

Atalanta-Napoli termina 2-3.

Buon inizio per il Napoli e ritmi subito altissimi. Lukaku cerca subito il vantaggio dopo una verticalizzazione, Carnesecchi esce sicuro con i pugni e allontana. Ma al 16′ è la Dea ad andare in vantaggio, col ritrovato Retegui: dopo un’azione manovrata, la palla giunge in area sui piedi dell’attaccante della Nazionale, che fredda Meret di mancino con una conclusione sotto al sette. Al 27′ il Napoli risponde con decisione: Neres largo a sinistra trova Politano in una zona inusuale: stop e mancino fortissimo sotto alla traversa, è 1-1. L’esterno italiano ritrova il gol 4 mesi dopo l’ultimo. Al 40′ un Neres in stato di grazia di tacco libera Anguissa, che supera Ederson in contrasto a sinistra e poi la appoggia dietro per McTominay. Piattone sotto alla traversa e gol, il Napoli la ribalta.

Il secondo tempo inizia con una forte pressione dell’Atalanta, che chiude in area di rigore gli azzurri. E al 55′ il coraggio premia la Dea, che pareggia la gara con Lookman. L’attaccante supera Di Lorenzo con un’invenzione, entra in area e calcia all’angolino. Nulla da fare per Meret e tutto da rifare per gli uomini di Conte. Al 68′ l’Atalanta opta per due cambi. Entra De Ketelaere per Retegui, Zappacosta per Ruggeri. Proprio De Ketelaere si rende protagonista di un’azione pericolosa al 70′: Zappacosta da sinistra crossa in mezzo ma il belga non ci arriva. Sulla palla rimessa al centro (stavolta da destra) l’ex Milan colpisce di testa e indirizza in porta, Meret si tuffa e salva tutto. Otto minuti dopo il Napoli va di nuovo in vantaggio, questa volta con Lukaku. Sul cross di Anguissa, l’attaccante anticipa Scalvini e deposita in rete di testa sul secondo palo. La sfida Scudetto termina 3-2 per il Napoli, che porta a casa i tre punti e si lancia sempre più prima in classifica.

Foto: Instagram Napoli